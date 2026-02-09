В Испании отменили более 330 рейсов поездов из-за забастовки машинистов

В Испании началась трехдневная забастовка машинистов, из-за которой уже в первый день в стране отменили более 330 рейсов скоростных, пассажирских и пригородных поездов. Бастующие протестуют против низкого уровня безопасности на железной дороге. Поводом забастовки стали крушения поездов в Кордова и Каталонии в январе, сообщили в Bloomberg.

Забастовку организовал профсоюз Semaf, представляющий интересы работников национальной железнодорожной компании Renfe и других операторов железнодорожных перевозок и инфраструктуры. Профсоюз в том числе добивается уголовной ответственности для тех, кто отвечает за безопасность железнодорожной инфраструктуры, а также требует укрепления безопасности на железных дорогах и пересмотра системы контроля за надежной работой дорог, следует из заявления на сайте организации. Переговоры с Министерством транспорта Испании шли с конца января, но к соглашению прийти не удалось.

Поезда в Испании ежедневно перевозят около 1,4 млн пассажиров, осуществляется около 5 тыс. рейсов. Протяженность высокоскоростных железнодорожных магистралей превышает 3 тыс. км.

Крушение в испанской провинции Кордова произошло 18 января. Поезд, следовавший по маршруту Малага—Мадрид, столкнулся с другим пассажирским составом, направлявшимся из Мадрида в Уэльву. Погибли не менее 46 человек, десятки пострадали. В Каталонии 20 января пригородный поезд врезался в упавшую на пути подпорную стену и сошел с рельсов. Погиб машинист, 37 человек пострадали.

