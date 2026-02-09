Закупки малых форм

Малые технологические компании (МТК) в 2025 году увеличили свое присутствие на рынке госзаказа — объем поставленных ими товаров и услуг в рамках 223-ФЗ превысил 198 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2024-м. В целом поставляли свою продукцию или оказывали услуги крупнейшим госзаказчикам более четверти МТК — 1,8 тыс. из существующих 6,5 тыс. таких компаний.

Свыше 3,8 тыс. компаний с госучастием в 2025 году стали заказчиками продукции и услуг у малых технологических компаний, сообщили «Ъ» в Минэкономразвития России со ссылкой на данные Корпорации МСП. Поставщиками по 223-ФЗ (закон о закупках госкомпаний) стали более четверти от общего числа МТК, 1,8 тыс. (всего на начало 2026 года в соответствующем реестре было 6,5 тыс. компаний). Это на 35% больше, чем в 2024 году. Объем поставленных ими товаров и услуг вырос на 13%, достигнув 198 млрд руб.

По словам первого замминистра экономического развития Максима Колесникова, в прошлом году наибольший объем закупок у МТК совершили банки, страховые компании и организации атомной отрасли.

Из общего числа МТК 6,1 тыс. относятся к субъектам малого и среднего бизнеса (МСП). Поставщиками товаров и услуг по 223-ФЗ стали 1,7 тыс. МТК-МСП против 1,3 тыс. в 2024 году (рост на 31%). Объем закупок у них превысил 133 млрд руб. (или две трети от всей суммы закупок у МТК), что на 13 млрд руб. (на 11%) выше, чем в 2024 году.

В 2025 году наибольший объем закупок у МСП-МТК пришелся на программные продукты (26,5 млрд руб.), машины и оборудование (15 млрд руб.), на поставки компьютерной техники (12 млрд руб.).

По мнению генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, можно говорить о том, что компании с госучастием все чаще рассматривают малый и средний бизнес как ответственных партнеров, которым можно доверять исполнение сложных заказов.

Отметим, что 223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден правительством, ежегодно увеличивать объем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%, в том числе у субъектов МСП на 5%. Стимулирования же закупок госкомпаний у МТК нет, но сами малые технологические компании получают льготные кредиты, гранты и софинансирование затрат на выпуск продукции.

Венера Петрова