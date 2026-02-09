Финалистами Всероссийской премии «Туристические города» стали 15 проектов из Самарской области

В 26 официальных номинациях III Всероссийской премии «Туристические города» названы финалисты. От Самарской области в финал прошли 15 проектов, сообщает региональное министерство туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди финалистов Самарской области: «город событийного туризма» (Тольятти), «город духовно-просветительского туризма (религиозный, паломнический)» (Самара), «город гастрономического туризма» (Самара), «город научно-популярного туризма» (Самара), «город промышленного туризма» (Самара и Тольятти), «город культурно-познавательного туризма» (Самара), «город культурного наследия в туризме» (Сызрань), «город MICE-туризма: для городов с населением свыше 1 млн человек» (Самара), «город семейного туризма и отдыха» (Самара), «город патриотического туризма» (Самара), «город креативного туризма» (Самара), «город этнокультурного туризма» (Самара), «город автотуризма» (Тольятти), «город медицинского туризма» (Самара).

Финал премии пройдет с 26 по 28 февраля. Всего на участие подали 385 проектов из 70 регионов. В шорт-лист вошел 291 проект из 70 регионов России.

Руфия Кутляева