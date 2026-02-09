Стриминги затянули шансон

Шансон снова в моде — стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей — Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, а также группы «Бутырка» и «Воровайки». Вместе с интересом слушателей увеличился и доход исполнителей шансона. Как пишет РБК, этот жанр стал лидером по объему выплаченных роялти в 2025-м. Заработок звезд за год увеличился на 66%. С чем связан рост популярности шансона? Расскажет Владислав Викторов.

В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей «Яндекс Музыки» оставался поп, на втором месте был рэп, на третьем — электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал “Ъ FM”, интерес зумеров к музыке 1990-х и 2000-х многократно вырос. После того как в TikTok стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления АКБ Ланта-банка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон: «Подросло новое поколение, которое возвращается к тем же мелодиям и ритмам. Это происходит параллельно с появлением новых исполнителей и тенденций, которые слушает молодежь — ребята, которые учатся или только закончили школу. Используются более современные звуки, аранжировки, но дух мелодий, звучавших раньше, остается. И именно это и является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням».

При этом спрос на концерты в жанре «шансон» растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие — 3 тыс. руб. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре «шансон», а в 2025 году — 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей среди старшего поколения, отмечает исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов: «Шансон не терял своей популярности. Есть музыкальные жанры, основанные на продаже билетов, концертов, а есть те, которые связаны с достижениями на стримингах. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество 35-летних, и сидя со своим телефоном на музыкальных платформах, они обнаруживают, что там есть треки не только русских рэперов, но и шансонье. Тем не менее зумеры, а это главная аудитория для стримингов, сейчас выбирают русскую поп-музыку 2000-х».

На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видео-контентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон.

Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель, сооснователь Международной ассоциации МАРМП Алексей Молодых: «Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находит отклик у нашей аудитории. Конечно, существенную роль играют алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно его продвигают, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков. И уже активно размещают их на стримингах.

