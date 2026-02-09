Мачадо сообщила о похищении соратника после освобождения из тюрьмы

Неизвестные похитили венесуэльского оппозиционера Хуана Пабло Гуанипу в Каракасе. Инцидент произошел вскоре после его освобождения из тюрьмы. Об этом сообщила глава оппозиции республики Мария Корина Мачадо.

«Хуан Пабло Гуанипа был похищен в районе Лос-Чоррос в Каракасе. Хорошо вооруженные люди в штатской одежде прибыли на четырех автомобилях и силой увезли его», — написала госпожа Мачадо в социальной сети X. Лидер венесуэльской оппозиции потребовала немедленно освободить политика.

Хуан Пабло Гуанипа — бывший первый зампредседателя Национальной ассамблеи Венесуэлы. Господин Гуанипа был арестован в мае 2025 года после нескольких месяцев в бегах по обвинению в организации заговора с целью саботажа выборов в республике. 8 февраля он был освобожден вместе с еще 34 политзаключенными. Всего с 8 января правительство Венесуэлы освободило более 380 политзаключенных.