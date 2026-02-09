В Казани обрушилась крыша пятиэтажного дома
В пятиэтажном доме на улице Беломорской 1964 года постройки над двумя подъездами обрушилась крыша. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.
Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани
Никто не пострадал, управляющая компания начала восстановительные работы. Угрозы дальнейшего обрушения нет.
В доме восстановили систему центрального отопления. Предполагается, что в двух поврежденных подъездах тепло поступит до конца дня.