Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из Кабардино-Балкарии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова. Ему инкриминируют получение взяток и посредничество во взяточничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантами по делу также проходят секретарь судебного заседания Марианна Карасова и помощник судьи Елена Рашидова. По версии следствия, судья в 2024-2025 годах требовал от участников административных дел от 10 тыс. до 100 тыс. руб. за вынесение выгодных для них решений.

Мухамед Темботов стал мировым судьей судебного участка №7 Нальчикского судебного района в 2016 году, в 2021 году его полномочия продлили. 30 мая 2025 года мировой судья ушел в отставку.

Никита Черненко