В Оренбуржье в рамках подготовки к весенне-полевым работам готовность техники составляет более 80%

На территории Оренбургской области идет подготовка техники к весенне-полевым работам. В исправном состоянии находится более 80% техники, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в агропромышленном комплексе Оренбуржья насчитывается 17158 тракторов, из которых исправны 13 901 (81%). Также в регионе 15 808 единиц сеялок и посевных комплексов, из которых исправны 13 102 (83%), и 8 130 культиваторов — технически готовы 6 773 (83%).

По информации регионального правительства, часть техники отремонтировали после завершения полевых работ в прошлом году. Ремонт другой части продолжается в настоящее время.

Высокий коэффициент готовности техники — в Сорочинском, Соль-Илецком, Абдулинском, Кувандыкском муниципальных округах, Асекеевском, Грачевском, Красногвардейском, Курманаевском, Новоорском, Октябрьском, Первомайском, Переволоцком, Пономаревском, Сакмарском, Тоцком, Шарлыкском районах, а также в Оренбурге и Орске.

Активно ремонт техники ведется в Асекеевском, Курманаевском, Оренбургском, Переволоцком, Саракташском, Северном и Тюльганском районах.

Руфия Кутляева