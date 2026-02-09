Алексей Осинцев стал директором дорожного хозяйства Югры

На должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) назначен Алексей Осинцев. Решение было принято сегодня на заседании правительства, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Господин Осинцев руководил региональным управлением автомобильных дорог с августа 2023 года. Ранее он работал заместителем директора ФКУ «Уралуправтодор» в Тюмени. «Уверен, профессиональный опыт позволит Алексею Викторовичу реализовывать задачи, стоящие перед ведомством»,— отметил господин Кухарук.

Алексей Осинцев сменил на этом посту Артема Литвинова, который ушел в отставку в декабре 2025 года, спустя менее чем 1,5 года после назначения. Временно его обязанности исполняла заместитель Ольга Соловьева.

Полина Бабинцева