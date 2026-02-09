Турция ускоряет работу по открытию пограничного перехода с Арменией

Власти Турции значительно ускорили работы по реконструкции и модернизации пограничного пункта Алиджан (КПП "Маргара" со стороны Армении) на Турецко-Армянской границе. Об этом сообщает турецкое издательство Yeil Idr Gazetesi.

Губернатор провинции Игдир Фырат Ташолар посетил пограничный пункт вместе с турецкими специалистами и ознакомился с ходом инфраструктурных работ. Господин Ташолар заявил, что реконструкция «будет завершена в ближайшее время» и отметил «интенсивность» проводимых работ.

Инфраструктурные и технические работы на пограничном пункте «Алиджан» начались несколько месяцев назад на фоне переговоров между Анкарой и Ереваном о возможном открытии границы.

Граница между Турцией и Арменией была закрыта по инициативе турецкой стороны в 1993 году в знак поддержки Азербайджана во время Первой карабахской войны. В январе 2022 года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по вопросу нормализации отношений между двумя государствами, а затем стороны договорились частично открыть сухопутную границу для передвижения граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

В июне 2025 года в Стамбуле прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Реджепа Тайипа Эрдогана — первая встреча такого уровня между лидерами этих стран. В конце января армянские власти говорили, что ожидают частичного отрытия границы в ближайшие недели.

Георгий Двали, Тбилиси