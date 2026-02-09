Количество преступлений в Удмуртии снизилось на четверть за год

По итогам января на территории Удмуртии зарегистрировано 1,4 тыс. преступлений, что на 27,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Снижение наблюдается по следующим категориям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — на 47,8%, грабежи — на 38,5%, кражи имущества — на 18,2% (в том числе кражи с банковских карт — на 26,4%), вымогательства — на 33,3%, незаконный оборот оружия — на 84,6%.

Также отмечено снижение преступлений, совершенных в общественных местах (на 24,6%), на бытовой почве (на 34,8%), в состоянии опьянения (на 27,9%) и лицами, ранее совершавшими преступления (на 59,4%).

Вместе с тем, в республике зафиксировано увеличение числа убийств с 5 до 7, изнасилований — с 2 до 3, разбойных нападений — с 2 до 3, мошенничеств — с 449 до 462, угонов — с 3 до 7.

Анастасия Лопатина