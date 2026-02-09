Экспертиза одобрила строительство нового корпуса УФСБ в Екатеринбурге

Негосударственная экспертиза утвердила проект 1 этапа строительства здания УФСБ. Данные размещены на портале ГИС ЕГРЗ.

Семиэтажное здание появится по ул. Вайнера, 4, где уже располагается управление ФСБ по Свердловской области.

Проектную документацию подготовило ООО «Джед». Экспертизу провело бюро строительной экспертизы «Гарантия».

Строительство здания начали в 2022 году. Возведением комплекса зданий занимается АО «Уралэлектромедь».

Анна Капустина