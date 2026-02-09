Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа»

«Дух Анкориджа» — набор взаимных пониманий между Россией и США по конфликту на Украине, который обсуждался лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах. Эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными, и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв»,— сказал представитель Кремля журналистам.

9 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США отказались от тех предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были ими же сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года. В интервью «Ъ» министр говорил, что тогда речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».

Лусине Баласян