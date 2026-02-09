Брянский суд отменил оправдательный приговор бывшему главе района Белину

Брянский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему главе администрации Комаричского района Василию Белину, который был признан невиновным в порче сельхозземель на 129 млн руб. Уголовное дело экс-чиновника пересмотрят, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона

Белина обвиняли в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. По версии следствия, в 2023 году глава района подписал разрешение на строительство складских помещений на землях сельскохозяйственного назначения. После этого застройщик провел земельные работы, в ходе которых снял и переместил верхний плодородный слой почвы. Ущерб земле как объекту охраны окружающей среды оценили в размере 129 млн руб.

Оправдывая Василия Белина, суд первой инстанции в конце прошлого года установил, что выдача разрешения на строительство соответствовала законным процедурам и не выходила за пределы его полномочий. Также было установлено, что прямой связи между действиями чиновника и ущербом нет. Прокуратура обжаловала приговор, сославшись на то, что выдача разрешения на строительство на сельхозземлях была заведомо незаконной, а значит, не могла соответствовать регламентам. Апелляционная инстанция согласилась с мнением обвинения и отменила приговор.

Сергей Толмачев, Воронеж