Энергопотребление в регионах Сибири снизилось на 3,1% в 2025 году

По итогам прошлого года потребление электроэнергии в регионах Сибирского федерального округа (СФО) достигло 7,5 млрд кВт/ч. В сравнении с показателем годом ранее снижение составило 3,1%, сообщил журналистам гендиректор филиала системного оператора АО «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» («ОДУ Сибири») Алексей Хлебов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Потребление прошлого года сложилось ниже прежде всего за счет уменьшения потребления энергии центрами обработки данных на 3,1 млрд кВт/ч. Снижение произошло более чем на 30%»,— пояснил господин Хлебов.

Кроме того, потребление в металлургической отрасли (без учета алюминия — «Ъ-Сибирь»), ЖКХ, угледобывающей промышленности, производстве стройматериалов, деревообработке, нефте- и газодобыче суммарно показало спад на 5%. АО «Русал Саянал» (Хакасия), в частности, показало снижение энергопотребления на 0,8% год к году, на Иркутском алюминиевом заводе результат оказался меньше на 7,7%.

При этом энергопотребление ОАО «РЖД», напротив, продемонстрировало ежегодный прирост за счет увеличения грузоперевозок по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям, а также увеличения добычи полезных ископаемых. Как отметил Алексей Хлебов, на динамику оказало влияние развитие индивидуального жилищного строительства. При этом 78% прироста за последние пять лет из всех регионов СФО и Забайкальского края приходится на Иркутскую область и Красноярский край.

Выработка электроэнергии на тепловых станциях в прошлом году достигла 115 млрд кВт/ч, что на 1,5 млрд кВт/ч больше, чем в 2024 году, на гидравлических станциях — 109 млрд кВт/ч (снижение на 10 млрд кВт/ч, -8,3%). В прогнозе до 2031 года средний ежегодный прирост мощностей ожидается на уровне 2,6%, по потреблению — на 3,6%, добавил гендиректор «ОДУ Сибири».

Александра Стрелкова