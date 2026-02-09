Фармкомпании РФ ведут переговоры о локализации препаратов в Саудовской Аравии

Три российские фармацевтические компании ведут переговоры о локализации препаратов в Саудовской Аравии, а также о регистрации и импорте лекарств в страну. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Есть целый ряд наших инициатив, связанных с фармрынком. Три наших компании уже ведут переговоры со своими саудовскими партнерами»,— рассказал господин Алиханов журналистам на выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что речь идет, в частности, об инсулиновых и других препаратах.

Выставка «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» проходит в городе Эр-Рияд с 8 по 10 февраля. Главными спикерами мероприятия выступят министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, а также министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф и замминистра инвестиций королевства Абдулла Аль-Дубайхи. В выставке принимают участие более 250 российских компаний.