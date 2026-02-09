Уфимка обвиняется в мошенничестве с квартирами на 29 млн рублей

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 40-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве (чч. 2-4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2020-2023 годах фигурантка уголовного дела под предлогом помощи в покупке жилья в рамках госпрограммы на льготных условиях получала от покупателей деньги за риэлторские услуги. Не собираясь выполнять обязательства, она похитила у 35 потерпевших более 29 млн руб.

Обвиняемая признала вину. Ранее она была судима за аналогичные преступления.

Майя Иванова