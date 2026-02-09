Турагента, похитившую 14 млн рублей у клиентов, приговорили к пяти годам колонии

Октябрьский районный суд Уфы приговорил местную жительницу, признанную виновной в мошенничестве (чч. 2-4 ст. 159 УК РФ), к пяти годам колонии общего режима, отсрочив исполнение наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Установлено, что в 2022-2023 годах фигурантка уголовного дела продавала клиентам путевки на зарубежные курорты, но не выполнила свои обязательства по бронированию и оплате туров. В результате пострадали 75 человек, общая сумма ущерба составила около 14 млн руб.

Подсудимая признала вину.

Майя Иванова