Песков о блокаде Кубы, «Совете мира» и принципах Анкориджа

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Россия вместе с союзниками следит за развитием кризиса на Кубе и пытается найти способы помочь стране. По словам господина Пескова, трудности для Гаваны создают «удушающие приемы» со стороны Вашингтона. Главные высказывания — в подборке «Ъ».

О Кубе

«Удушающие приемы» со стороны США приносят много трудностей для Кубы.

Ситуация на Кубе критическая, России об этом известно.

Москва проговаривает с Гаваной пути решения проблем, оказания посильной помощи стране.

О «Совете мира»

МИД РФ вместе с союзниками и партнерами изучает предложение о вступлении в «Совет мира».

Россия пока не получила ответа от США на предложение направить часть ее замороженных активов в «Совет мира» на восстановление Палестины.

О военном конфликте с Украиной

Работа по процессу украинского урегулирования продолжается.

Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже.

Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже, разговоры нужно вести в закрытом режиме.

