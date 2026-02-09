Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о блокаде Кубы, «Совете мира» и принципах Анкориджа

Кремль: удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для Кубы

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Россия вместе с союзниками следит за развитием кризиса на Кубе и пытается найти способы помочь стране. По словам господина Пескова, трудности для Гаваны создают «удушающие приемы» со стороны Вашингтона. Главные высказывания — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О Кубе

  • «Удушающие приемы» со стороны США приносят много трудностей для Кубы.
  • Ситуация на Кубе критическая, России об этом известно.
  • Москва проговаривает с Гаваной пути решения проблем, оказания посильной помощи стране.

О «Совете мира»

  • МИД РФ вместе с союзниками и партнерами изучает предложение о вступлении в «Совет мира».
  • Россия пока не получила ответа от США на предложение направить часть ее замороженных активов в «Совет мира» на восстановление Палестины.

О военном конфликте с Украиной

  • Работа по процессу украинского урегулирования продолжается.
  • Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже.
  • Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже, разговоры нужно вести в закрытом режиме.

О планах президента

  • Путин в понедельник примет с докладом мэра Москвы Собянина.

