Промпроизводство в Пермском крае в прошлом году сократилось почти на 2%

Индекс промышленного производства (ИПП) в Пермском крае в январе – декабре 2025 года по сравнению с январем – декабрем 2024 года составил 98,2%. Об этом сообщает Пермьстат. Наибольший спад ИПП произошел в сфере производства электрического оборудования (-47,1%), металлургического производства (-24,4%), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (- 27,2%). Индекс промпроизводства в сфере добычи металлических руд составил 61,7% от уровня 2024 года.

В то же время выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 66,6%, пищевых продуктов на 3,7%, производство напитков – на 2,3%, производство химических веществ и химических продуктов – на 2,2%.