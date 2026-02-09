Казанцу назначили условный срок за контрабанду тестостерона

Кировский районный суд Казани назначил местному жителю наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года за контрабанду тестостерона. Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина приобрел за границей препарат с тестостероном, оборот которого в России ограничен. При ввозе в страну подсудимый не имел разрешения на импорт. Посылка была изъята сотрудниками таможни.

Казанца признали виновным по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

Анна Кайдалова