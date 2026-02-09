Зарубежные СМИ: В каком случае Израиль может ударить по Ирану?

Иерусалим готов самостоятельно, в одиночку, нанести удар по иранской территории. Этот план будет задействован, если Тегеран нарастит производство баллистических ракет. Еврейское государство считает это красной линией, о чем ЦАХАЛ и предупредил США, пишет The Jerusalem Post. Израильские военные заявили, что не позволят Ирану восстанавливать системы стратегических вооружений в масштабах, угрожающих существованию еврейского государства. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Израильские военные заявили своим американским коллегам, что рассматривают иранскую программу баллистических ракет как экзистенциальную угрозу Израилю. И в случае необходимости они готовы противостоять ей в одиночку. The Jerusalem Post напоминает, что представляет из себя эта программа. Иран обладает крупнейшим запасом баллистических ракет на Ближнем Востоке. Их дальность действия — почти 2 тыс. км. Это достаточное расстояние, чтобы атаковать Израиль. По данным нацразведки США, известно как минимум о пяти подземных площадках, где производятся ракеты в различных провинциях Ирана. Последнее испытание Тегеран провел в июне 2025 года во время 12-дневной войны. Целью стали центральная и северная части Израиля. Разрушены десятки зданий, в том числе и жилые дома, было множество погибших. Больше Ирану такого не позволят. Представители ЦАХАЛ считают, что сейчас момент «исторической возможности» нанести критический удар по иранской ракетной инфраструктуре и нейтрализовать угрозы. При этом если стратегические вооружения Ирана достигнут масштабов, угрожающих существованию еврейского государства, Израиль оставляет за собой право на свободу действий.

Сейчас регион снова готовится к потенциальному военному столкновению, после того как Соединенные Штаты развернули на Ближнем Востоке свои ВВС и военно-морские силы, заявил глава армии исламской республики генерал-майор Амир Хатами. Иранский телеканал Press TV отмечает, что военные отслеживают все передвижения противника, любой недружественный выпад США повлечет незамедлительный ответ и может спровоцировать региональную войну.

«Аль-Джазира» пишет, что в Иерусалиме озабочены тем, что американцы могут нанести лишь ограниченные удары по нескольким целям в Иране, при этом не устранив основную угрозу. Белый дом объявит об успехе и оставит еврейское государство разбираться с последствиями.

Ситуация разворачивается на фоне переговоров США и Ирана по ядерной программе. Ближневосточный портал Al-Monitor отмечает, что власти Израиля опасаются исключения из повестки этих встреч вопросов о баллистических ракетах. Иерусалим не исключает, что Вашингтон может в ходе переговоров проигнорировать израильскую позицию. Нетаньяху намерен встретиться в среду с Дональдом Трамп, чтобы обсудить иранский арсенал. Ради этого даже пришлось отменить назначенные на этот день слушания в суде по делу о коррупции израильского премьер-министра.