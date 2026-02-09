Свердловскую соцработницу обвиняют в краже 285 тыс. руб. с карты пенсионера

Прокуратура передала в суд дело социальной работницы, которую обвиняют в краже 285 тыс. руб. с карты пенсионера (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

30-летняя женщина работала в АНО социального обслуживания «Наш Малахит». Как утверждает следствие, в сентябре 2025 года она обнаружила карту в квартире у пенсионера. Она ввела реквизиты карты у себя в приложении, а подтверждение доступа получила через телефон пенсионера, после чего получила полный доступ к его счету.

С сентября по октябрь обвиняемая сделала 169 безналичных переводов на общую сумму 285 тыс. руб. Этими деньгами она гасила собственные кредиты, оплачивала покупки.

Соцработница признала свою вину и полностью возместила ущерб. Ее дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Анна Капустина