В Самарской области экс-директор УК осужден за причинение жильцам ущерба на 17 млн рублей

Бывший руководитель управляющей компании ООО «Конкорд» из Самарской области признан виновным в причинении имущественного ущерба жильцам МКД на сумму более 17 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Решение принял районный суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд с учетом мнения прокурора назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу ресурсоснабжающей организации сумму причиненного ущерба, сохранив арест на имущество осужденного на сумму более восьми млн руб.»,— говорится в сообщении.

На процессе выяснилось, что с 2020 по 2023 год в управляющую компанию ООО «Конкорд» от собственников многоквартирных домов в селе Подстепки поступали средства на оплату коммунальных ресурсов. Однако обвиняемый не перечислял деньги жильцов МКД ресурсоснабжающим организациям. Он распорядился средствами по своему усмотрению.

Георгий Портнов