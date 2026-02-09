Осуждена экс-главный консультант администрации главы Удмуртии за хищение средств

В Октябрьском райсуде Ижевска вынесен приговор 45-летней консультанту администрации правительства Удмуртии, обвиняемой в хищении более 1,3 млн руб., находившихся в ее ведении (ст.159 и ст.160 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Подсудимая, занимая должность главного консультанта отдела персонифицированного учета оплаты труда и социальных фондов Управления учета и отчетности администрации правительства Удмуртии, с января по май 2025 года использовала свое служебное положение для присвоения бюджетных средств.

Суд установил, что она предоставляла платежные поручения для зачисления денег на свою корпоративную банковскую карту, обналичивала их и использовала на личные нужды. Также она начисляла себе заработную плату и отпускные без права на их получение.

С учетом признания вины и возмещения ущерба суд назначил фигурантке наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с условным сроком на три года и запретом заниматься определенной деятельностью.

Анастасия Лопатина