Аккредитовавшего за взятки 50 врачей главу комиссии осудят в Забайкалье

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, обвиняемых во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкалью. Руководителем группы был председатель региональной комиссии Минздрава по проведению аккредитации медицинских сотрудников.

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год председатель комиссии и его сообщники «систематически получали взятки в размере от 35 тыс. до 125 тыс. руб.» от медицинских работников из различных регионов России за оформление документов о прохождении специализированной аккредитации. Экзамены фактически не сдавались. Следователи установили таких 50 эпизодов. Общая сумма взяток составила более 4 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 40 млн руб. наложен арест. Фигуранты уголовного дела содержатся под стражей. Источник «Ъ», знакомый с расследованием дела, сообщил, что речь идет о председателе комиссии Михаиле Пудове и трех руководителях компаний, оказывающих посреднические услуги по прохождению аккредитации.

Влад Никифоров, Иркутск