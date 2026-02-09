Скормивший школьницу свиньям житель Красноярска получил 23 года колонии

Красноярский краевой суд признал виновным в убийстве с особой жестокостью, краже и насильственных действиях сексуального характера местного жителя Игоря Зыкова. Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима и штрафу 6,1 млн руб. Об этом сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю.

Следствие установило, что мужчина работал скотником на местном сельскохозяйственном предприятии. В ноябре 2024 года в пьяном состоянии он решил забить скот управляющего предприятием. Рядом с загоном злоумышленник встретил 17-летнюю дочь управляющего, которую избил, а потом надругался над ней и обокрал. Преступник оставил пострадавшую без сознания в загоне со свиньями, после чего скрылся с места преступления. По данным СКР, девушка умерла от кровопотери.

Изначально дело расследовали по статье о причинении смерти по неосторожности, однако позже следователи заподозрили обвиняемого в причастности к гибели девушки. Предполагаемого убийцу задержали через несколько дней. По данным следствия, у Игоря Зыкова был конфликт с руководителем, и он хотел забить скот ради мести.

Никита Черненко