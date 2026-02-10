Новые вершины «Манжерока»

2025-й стал для всесезонного курорта Сбера «Манжерок» в Горном Алтае годом масштабной трансформации. Он обрел статус не только лидера по спортивным событиям и росту турпотока, но и как пионера в области технологий безопасности и культурного туризма.

«Манжерок» ни на один день не дал усомниться в том, что является одной из главных горнолыжных площадок страны. В его календарь вошли свыше 25 соревнований, в которых приняли участие в общей сложности 3500 спортсменов.

Туристы и болельщики могли наблюдать соперничество спортсменов разного возраста и степени мастерства. Так, открыли сезон 2024/2025 более 300 юных горнолыжников, которые боролись за «Кубок курорта Манжерок». Лучшие же в этом виде российские спортсмены приняли участие в чемпионате страны по слалому и слалому-гиганту. Борьба шла не только за медали, но и за места в составе национальной сборной.

Кстати, сама сборная выбрала «Манжерок» в качестве ключевой тренировочной базы. На склонах Синюхи можно было увидеть и восходящих звезд горнолыжного спорта, и тех, кто уже стал легендой. Например, участника пяти Олимпиад Александра Хорошилова, чемпиона Всемирной универсиады Семена Ефимова, многократного чемпиона страны Александра Андриенко.

Высочайший уровень организации и инфраструктуры курорта получил высокую оценку спортивных функционеров. Международная федерация горнолыжного спорта (FIS) официально аккредитовала «Манжерок». Это означает, что в Горном Алтае можно будет проводить международные соревнования с участием лучших горнолыжников мира.

Такая оценка стала возможной благодаря настоящему прорыву в технологическом оснащении. Прежде всего, в сфере логистики, обеспечивающей перемещение туристов и спортсменов. На курорте запустили пять новых гондольных канатных дорог. Таким образом, их количество удвоилось. Восьмиместные гондолы поднимают до 2400 человек в час. Каким бы ни был наплыв желающих, они смогут избежать очередей.

Новые линии создали единый маршрут общей протяженностью 2825 м с перепадом высот 610 м. Прокатиться по нему можно без пересадок. Сама же поездка по канатной дороге доставляет огромное эстетическое наслаждение. Например, линия «Легенда 390» проходит над Манжерокским озером. Вид на него превращает подъем и спуск в незабываемое путешествие.

Общая протяженность разнообразных трасс, обслуживаемых современной системой искусственного оснежения, превысила уже 80 км. Безопасность катания по ним теперь обеспечивает новая система безопасности, основанная на искусственном интеллекте. Это комплексный проект, разработанный Центром ИИ Блока «Сервисы» Сбера. Благодаря анализу видео с 80 камер наблюдения он работает как единый умный организм.

Например, ИИ выявляет неуверенно катающихся лыжников и тех, кто нарушает скоростной режим. Новичкам сотрудники предлагают пройти обучение с инструктором или выбрать трассу полегче. Это делает катание безопасным для всех. В сумерках уровень безопасности повышают светящиеся сети, которые ограждают трассы. «Манжерок» начал их использовать первым в мире.

На этом планы по внедрению новых технологий не исчерпываются. Предполагается расширить ИИ-сервисы таким образом, чтобы их можно было использовать на велосипедных и пешеходных маршрутах.

В 2025 году «Манжерок» доказал, что является центром не только горнолыжного спорта, но и делового туризма. Он превратился в точку притяжения при организации крупных международных конференций, встреч, переговоров и совместных исследований. Живописные виды Катуни и горных хребтов создают атмосферу для генерации идей и неформального общения. Не зря курорт в Горном Алтае все чаще называют «Русским Давосом».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

В июле здесь прошла Международная экологическая конференция под эгидой правительства России. Она собрала официальные делегации из восьми стран. Международная научно-практическая конференция «Алтай — прародина тюрков» проходила на курорте уже второй раз. В колыбели тюркской цивилизации эксперты углубляют исторические и культурные исследования, укрепляют научные и гуманитарные связи.

Атмосферу международного сотрудничества «Манжероку» придают не только конференции. Культура и кулинария давно стали самыми популярными и понятными всем языками. Эта идея нашла свое воплощение в комплексе из 13 шале, получивших имена столиц государств тюркского мира и его соседей.

Для гостей шале погружение в атмосферу начинается с порога. В «Баку» гостей встречают бронзовые скульптуры Теймура Рустамова. Стены гостиной и спален украшают картины Рашада Мехдиева, который черпает вдохновение из богатого гобелена азербайджанской культуры, где мотивы, символы и фольклор переплетаются с современной эстетикой.

«Бишкек» приглашает к игре в шахматы, расписанные киргизскими мастерами. По обеим сторонам от входа в гостиную на стене висят талисманы, которые наполнены глубокой символикой, сохранившейся в традиционном сознании киргизов. Серебрение и зернь оберегов передают понятие чистоты.

В «Ереване» ждут традиционные нарды, а в «Тбилиси» для полного образа приготовлены папаха и бурка.

В «Самарканде» ритуал чаепития из изящных пиал с восточными сладостями становится путешествием во времени. Использование в интерьере узоров лазоревого цвета, который характерен для самаркандских куполов, например, мавзолея Гур-Эмир, передает колорит города.

Чтобы создать эффект полного погружения, предметы интерьера, светильники и текстиль для каждого шале вручную изготавливались мастерами тех стран, чью культуру они представляют.

В самом сердце этого культурного калейдоскопа расположилась гастрономическая жемчужина — ресторан «Манжара», где сплелись величие природы, изящество архитектуры и искусство высокой кухни. В переводе с тюркского «Манжара» означает «пейзаж». Это не просто название, а отражение философии создателей ресторана: из каждого окна здесь открывается вид на величественные вершины, долины реки Катунь и бескрайнее небо Алтая.

В основе меню — уважительный диалог с древним Алтаем: команда создает блюда на стыке сибирской традиции и европейской изысканности. А сквозь панорамные окна открываются захватывающие виды.

Открытая в 2025 году первая очередь Парка приключений «Дримвуд» отсылает к легендам и мифам Горного Алтая. Главный символ парка — величественная 32-метровая световая инсталляция «Голова Белого Марала», которая ежедневно оживает в проекционном шоу. Гости находятся в атмосфере настоящей зимней сказки: катаются на просторном ледовом катке и на тюбингах, испытывают единственный в Сибири родельбан с трассой более 2 км. Главное открытие «Дримвуда» с механическими аттракционами запланировано на лето 2026 года.

В прошлом году «Манжерок» продолжал уделять огромное внимание своим обязанностям по отношению к республике, ее экономике и, конечно, жителям. В первую очередь — к детям. В селе Манжерок курорт построил детскую игровую площадку, а у себя провел акцию «Елка желаний», которая исполнила новогодние мечты более 260 ребят. Особое внимание было уделено детям из семей участников СВО: 890 мальчишек и девчонок получили от Сбера и курорта «Манжерок» умные колонки, планшеты и развивающие конструкторы. Благотворительный день на курорте провели 1400 детей из социально уязвимых семей.

Сотрудники «Манжерока» регулярно участвуют в субботниках. Так, они очистили более 21 га на берегах Катуни.

Пока регион в целом испытывал спад туристического потока, особенно в дождливое лето, «Манжерок» в прошлом году пошел против этой тенденции. Рост числа гостей до 1 млн подтвердил, что инвестиции приносят свои плоды.

Курорт стал не просто точкой на карте Горного Алтая — теперь это самостоятельный драйвер туристической привлекательности, предлагающий гостям уровень сервиса и впечатлений международного класса.

