ГЖД начнет капремонт пешеходного моста на станции Игумново в 2026 году
Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал АО «РЖД») намерена обновить более 40 объектов пригородной инфраструктуры в 2026 году. В том числе планируется начать капремонт пешеходного моста на станции Игумново в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе магистрали.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Кроме того, капитальные работы запланированы на остановках Обсерватория и Займище (Татарстан), Убыть (Удмуртия), а также продолжатся на станциях Гусь-Хрустальный и Боголюбово (Владимирская область).
Помимо этого, в план включено обновление платформ на 11 станциях в Кировской области, семи — в Удмуртии, шести — в Татарстане, пяти — в Нижегородской области. В Чувашии и Мордовии отремонтируют платформы на двух станциях, в Свердловской области и Башкортостане — на одной.
За 2025 год работники ГЖД отремонтировали более 20 пригородных станций и остановочных пунктов.