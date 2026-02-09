«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

9 февраля китайские власти настоятельно рекомендовали своим банкам не инвестировать в казначейские облигации США из-за системных рисков. Именно они как раз и стали причиной ухода инвесторов в драгметаллы, в частности, в золото, унция которого стоит сейчас $5 тыс. Что происходит на глобальном рынке? Куда вложить 1 млн руб. и более? Какие основные тенденции складываются на финансовых площадках? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Пока китайские власти не говорят о суверенных инвестициях, в трежерис они сохранятся на высоком уровне. КНР держит в казначейских облигациях где-то $690 млрд. Цены на облигации снижаются, и тенденция для инвесторов, которые держат в портфеле 10-летние дальние американские казначейские облигации, складывается опасная. Они торгуются с с доходностью 4,24%. Ключевой уровень сопротивления — 4,30%. Если рынок проходит это значение, то очень быстро доходности могут дойти до отметки 4,5%. Еще одна тема из Азиатского региона, и она снова относится к казначейским облигациям. Это уже японский портфель в трежерис, он самый большой — $1,4 трлн. И уже появилась информация, что в японском правительстве обсуждается вопрос о том, чтобы дефицит бюджета финансировать как раз за счет этого портфеля. Это, конечно, еще один дополнительный удар по рынку казначейского долга в США. Кроме того, многие инвестиционные дома — Goldman Sachs, Bank of America — говорят, что опасная ситуация сложилась и для рынка акций. Бумаги компаний, которые занимаются программным обеспечением, находятся явно в стрессовом состоянии в связи с развитием искусственного интеллекта, особенно агентского искусственного интеллекта, и здесь, как говорят эксперты, уже практически наступило время для переоценки стоимости компаний IT-сегмента.

