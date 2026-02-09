Минтруд исключил новый пересмотр пенсионного возраста из-за дефицита кадров

Кадровый дефицит в экономике не станет причиной для нового повышения пенсионного возраста. Об этом заявил в интервью журналу «Эксперт» министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — подчеркнул он.

По словам министра, основной резерв для рынка труда — молодежь 18–27 лет. При этом старшее поколение остается «ценнейшим активом» для компаний, отметил он. «Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — сказал господин Котяков.

Он напомнил, что пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до 2032 года. Ранее Институт комплексных стратегических исследований указывал, что повышение пенсионного возраста смягчило дефицит рабочей силы. Для его дальнейшего сокращения эксперты видят потенциал в автоматизации и программах наставничества.