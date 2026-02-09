Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пермский производитель кабелей взыскал с челябинского завода 9,7 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ООО «Камский кабель» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Как следует из информации на сайте «Электронное правосудие», истец требовал взыскать с иногороднего завода задолженность и неустойку на общую сумму 9,71 млн руб. Как указано в решении, ответчик допустил нарушение обязательств в рамках договора поставки от 20 марта 2023 года в части своевременной оплаты товара.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из карточки дела, ЧМК пытался оспорить настоящее решение в апелляционной инстанции. Однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. Соответствующее постановление вынесено судом 5 февраля.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — предприятие полного металлургического цикла, выпускает продукцию в основном для нужд строительной отрасли.

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Компания является одним из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции. Номенклатура изделий предприятия насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Кроме депутата пермской гордумы Владимира Плотникова, владельцами предприятия являются спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов.