АСВ не смогло взыскать с юрфирмы 63 млн рублей после выплат Экопромбанку

Арбитражный суд Удмуртской Республики отказал агентству по страхованию вкладов в удовлетворении иска к бывшему контрагенту ООО «ППК “Реал”». Агентство пыталось взыскать с компании 63,3 млн руб. Свои требования АСВ мотивировало тем, что ранее решением Арбитражного суда Пермского края указанная сумма была взыскана с агентства в конкурсную массу обанкротившегося пермского Экопромбанка. В рамках дела о несостоятельности кредитной организации «Реал» оказывал АСВ юридические услуги. В результате суд в рамках рассмотрения иска кредитора Арсения Грищенко установил, что реальная стоимость этих услуг была гораздо ниже.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению АСВ, в результате получения выплат ППК «Реал» неосновательно обогатилась. В итоге суд установил, что фактически убыток банку был причинен действиями конкурсного управляющего. В данном случае агентство пыталось взыскать средства с третьего лица, которое не совершало виновных действий. Кроме того, в период выполнения договора на оказание юруслуг претензий к исполнителю агентство не предъявляло.