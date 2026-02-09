Губернатор Хинштейн принял участие в заседании правительства впервые после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн принял участие в еженедельном заседании правительства региона по видеосвязи. Об этом стало известно из опубликованной записи встречи. Глава региона принял участие в заседании впервые с конца января, когда он пострадал в результате ДТП.

«Как и говорил ранее, стараюсь держать руку на пульсе, контролировать ситуацию», — заявил господин Хинштейн на встрече. Губернатор выразил надежду на свое скорое выздоровление и выход на работу. Однако «понятно, что кости заживают долго», добавил глава региона. 2 февраля председатель облправительства Александр Чепик сообщал, что Александр Хинштейн остается в курсе всех текущих вопросов области и продолжает участвовать в работе правительства из дома, используя онлайн-формат.

Губернатор Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе Курской области 22 января — его автомобиль занесло на скользкой дороге. В результате аварии он получил перелом бедренной кости, трех ребер и двух отростков позвоночника. После операции губернатор отказался от транспортировки в Москву и продолжил лечение в Курской областной больнице. Он отмечал, что реабилитация займет «определенное время», и заверял, что сделает все возможное, чтобы «как можно быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе».