Медсестра отсудила у Сергачской ЦРБ федеральную доплату

Суд признал право медсестры Сергачской районной больницы в Нижегородской области на получение специальной социальной выплаты, которой она была лишена по решению работодателя. С иском в защиту медработника обратился сергачский прокурор, сообщили в пресс-службе райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Медсестре положена доплата, предусмотренная постановлением правительства РФ от 31.12.2022 №2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников …» и приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 №1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников».

В январе — марте 2024 года истица получала доплату, однако с 1 апреля больница исключила ее должность — медицинской сестры отделения стерилизации — из реестра получателей, так как посчитала, что она в большей степени занимается стерилизацией расходных материалов, чем оказывает медпомощь. При этом условия, по которым работница имела право на соцвыплаты, на момент исключения ее из реестра не отпали.

С 1 января 2025 года медсестру вновь включили в реестр получателей выплаты, но задолженность с апреля по декабрь 2024 года добровольно не погасили.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение не было обжаловано и вступило в силу.

Галина Шамберина