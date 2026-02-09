WSJ: США решили разместить подлодки у берегов Австралии на случай войны с КНР

США разместят атомные подводные лодки на острове в западной части Австралии на случай военного конфликта с Китаем из-за Тайваня. Военно-морская база Стерлинг станет преимуществом и убежищем для американцев, «если что-то пойдет не так», сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, США планируют разместить на базе в Австралии до четырех атомных подлодок, первая из которых должна прибыть в 2027 году. Это является частью соглашения в рамках оборонного альянса Великобритании, Австралии и США в Тихоокеанском регионе (AUKUS).

Как уточнили в WSJ, сейчас американские подлодки базируются на острове Гуам в Тихом океане. В случае вооруженного конфликта КНР может нанести предупреждающий удар по этой территории и вывести из строя американские военные объекты. Поэтому, пишет газета, австралийская база будет преимуществом для США. Также у американских подлодок появится возможность блокировать морские торговые пути с Китаем.

Власти Австралии инвестируют в базу Стерлинг около $5,6 млрд на строительство учебного центра, жилья, реконструкцию причала для подводных лодок и установки для обращения с радиоактивными отходами, а также энергоснабжение. По данным WSJ, апартаменты также построили для военнослужащих. В газете отметили, что власти страны не допускают размещения иностранных баз на своей территории, а публичное развертывание вооруженных сил США преподносится как ротационное. Однако предполагается, что американская сторона сможет разместить свои подлодки на австралийской базе временно.