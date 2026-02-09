Суд в Верхнеуслонском районе Татарстана назначил 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства 62-летнему местному жителю по делу об убийстве собаки на глазах ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Татарстана приговорили к работам за убийство собаки на глазах ребенка

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Жителя Татарстана приговорили к работам за убийство собаки на глазах ребенка

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как установлено в ходе разбирательства, в апреле 2024 года на берегу Волги у села Русские Буртасы мужчина в присутствии малолетнего ребенка нанес ножевое ранение собаке своего знакомого. От травм собака погибла.

Местного жителя признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сам подсудимый вину отрицал.

Анна Кайдалова