Возможные поступления от турналога в Томске оценили в 70 млн рублей

Власти Томской области считают целесообразным введение в Томске туристического налога в 2026 году. Об этом сказал на пресс-конференции 9 февраля вице-губернатор по экономике Михаил Сергейчик.

По его оценке, налог может принести дополнительно в бюджет муниципалитета до 70 млн руб. в год. За 11 месяцев 2025 года Томск посетили 400 тыс. туристов. Вклад отрасли в экономику региона составляет около 2%.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирске за первое полугодие 2025 года туристический налог принес 43,6 млн руб.

Валерий Лавский