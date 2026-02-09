Жительницу Нижегородской области отправили в колонию за неуплату алиментов

В Кстове Нижегородской области местную жительницу приговорили к году и двум месяцам колонии общего режима за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Решение в законную силу пока не вступило, сообщили в пресс-службе суда.

Неоднократно судимая кстовчанка умышленно более двух месяцев подряд не платила алименты на содержание малолетнего сына, чем нарушила решение, принятое ранее мировым судьей. Общая задолженность превысила 750 тыс. руб.

Подсудимая признала вину в полном объеме.

Галина Шамберина