Наградная копилка Нововоронежской АЭС пополнилась тремя медалями чемпионата REASkills-2026

6 февраля на всех площадках проведения X юбилейного чемпионата профессионального мастерства Электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» «REASkills-2026» назвали имена победителей — нововоронежцы завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Фото: Роман Пышкин

Начальник специального научно-технического отдела НВ АЭС Константин Сластухин победил в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» в качестве эксперта. Стоит отметить, что Константин Николаевич собрал все награды прошлого чемпионатного сезона в роли участника — серебро «REASkills-2025», золото «AtomSkills-2025» и «Хайтек. Навыки будущего». Также золотую медаль эксперта получила Валентина Поварова в компетенции «Управление коммуникациями». В прошлом году Валентина в паре со своей конкурсанткой из центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом» Екатериной Соловьевой взяла бронзу компетенции.

Серебро компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» завоевала пара участник-эксперт Константин Земсков и Антон Лубенский из электрического цеха Нововоронежской АЭС, улучшив свой предыдущий результат. На «REASkills-2025» ребята стали третьими.

«Чемпионатное движение — это прежде всего история про людей, которые готовы расти, учиться и выходить за рамки привычного. Здесь нужно показать не только высокий уровень профессионального мастерства, но и способность работать в сложных условиях. Для Нововоронежской АЭС участие в таких чемпионатах — это инвестиция в развитие персонала и формирование сильного кадрового резерва, в котором так нуждается атомная отрасль», — прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом НВАЭС Олег Уразов.

Чемпионат прошел с 2 по 6 февраля на пяти площадках: в Нововоронеже, Удомле, Балакове, Екатеринбурге и Новоуральске. Нововоронеж — единственный атомный город, который принимал соревнования все десять лет. Помимо этого, Нововоронежская АЭС второй год подряд организует конкурсные площадки для новых компетенций чемпионата. В прошлом году это была компетенция «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование», в этом — «Энергосбыт и коммерческое диспетчирование».

Всего в 2026 году Нововоронеж принял более 180 участников в шести компетенциях. Это представители российских АЭС, филиалов Атомэнергоремонта, Атомтехэнерго, ОДИЦ РБМК, ОДИЦ ВВЭР, Концерна «Титан-2», «Росатом Энергосбыт», центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», а также сотрудники дивизиона «Экологические решения» (входит в госкорпорацию «Росатом»).

По итогам отбора в чемпионате приняли участие 677 человек, из них 562 — работники предприятий Электроэнергетического дивизиона, около 100 — студенты вузов и колледжей, а также 15 внешних участников из других дивизионов госкорпорации «Росатом». Они соревновались в 25 компетенциях.

Победители «REASkills-2026» войдут в сборную «Росэнергоатома» и будут защищать честь Электроэнергетического дивизиона на отраслевом чемпионате AtomSkills, который традиционно пройдет в апреле на площадке Екатеринбург-EXPO.