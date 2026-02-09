За год 4,9 тысячи татарстанцев заключили соцконтракт

В Татарстане в 2025 году по программе социального контракта было заключено 4,9 тыс. контрактов, из них 2,3 тыс. — на содействие трудоустройству, сообщила пресс-служба «Центра занятости населения Республики Татарстан».

Участники социального контракта получают ежемесячную выплату 15 тыс. руб. сроком до четырех месяцев, а также сопровождение карьерных консультантов. Специалисты центра помогают с подбором вакансий, составлением резюме и подготовкой к собеседованиям.

По итогам года наибольший спрос на рынке труда отмечен в здравоохранении и образовании — востребованы фельдшеры, медсестры, учителя и воспитатели. Среди рабочих профессий чаще всего требуются электрогазосварщики, слесари и электромонтажники.

Анна Кайдалова