Понять и оправдать

Бывший директор и соучредитель ООО ТБО «Экосервис» (региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора в Западной зоне Свердловской области в 2018-2024 годах) Анна Распопова выступила с последним словом в Первоуральске городском суде. По версии обвинения, из-за ее действий в 2024 году произошел мусорный коллапс в 22 муниципалитетах. Гособвинитель запросил для нее шесть лет колонии общего режима. Анна Распопова вину не признала и попросила ее оправдать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Распопова на заседании суда

Экс-директор «Экосервиса» Анна Распопова обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Для нее выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно картотеке суда, она не прогуляла ни одного заседания.

Во время выступления с последним словом Анна Распопова выглядела измученной и потерянной. «В период с весны по июль 2024 года ООО ТБО "Экосервис" находилось в условиях серьезного кризиса, который возник не случайно, а как раз в период сезона повышенного образования отходов. Не по моей вине начались серьезные проблемы с перевозчиками, которые самовольно остановили вывоз отходов в нарушении условий договора»,— зачитала она свою речь.

По ее словам, несмотря на прямые указания надзорных ведомств и органов власти, возникли препятствия с приемом отходов на полигоне ООО «Горкомхоз».

«В это же самое время второй участник общества, Михаил Копытов, начал активные действия, чтобы сместить меня с должности директора и по блокировке работы предприятия. Согласованные между собой действия этих хозяйствующих субъектов возникли не случайно и повелели последствия, на которые я не могла повлиять»,— перечислила Анна Распопова комплекс возникших проблем.

По ее словам, она не бездействовала, а предпринимала попытки урегулировать ситуацию с перевозчиками и полигонами ради стабилизации работы регионального оператора. «Я искренне переживала за ситуацию с вывозом отходов и реакцию жителей. Для меня это была не формальная обязанность, а реальная ответственность перед людьми, которые ежедневно сталкивались с последствиями ситуации. Мне тяжело принять, что в рамках уголовного дела хозяйственные споры фактически приравниваются к уголовному преступлению»,— отметила Анна Распопова.

Она подчеркнула, что когда стала директором, то только тогда увидела, что у предприятия скопилось много долгов перед предприятиями, которые осуществляли сбор и транспортировку отходов.

Анна Распопова попросила суд оправдать ее, так как видит себя «не преступником, а сотрудником предприятия, которое попало в тяжелую ситуацию».

ТБО «Экосервис» в мае 2018 года был присвоен статус регионального оператора в зоне действия Западного административно-производственного объединения в Свердловской области. На компанию были возложены обязательства по вывозу, транспортировке, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Областное министерство энергетики и ЖКХ заключило с «Экосервисом» контракт на девять лет и семь месяцев за 4,7 млрд руб. Летом 2024 года в 22 муниципалитетах, который обслуживала компания произошел мусорный коллапс. В таких городах, как Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Кировград, Новоуральск, скопились горы отходов, которые не вывозились. Ситуация привлекла внимание заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Вскоре следственные органы в связи с ненадлежащей работой по вывозу мусора возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Анне Распоповой вменили только ст. 201 УК РФ.

«Обвиняемая, действуя вопреки интересов возглавляемой ею организации, перечислила в период с сентября 2023 года по август 2024 года в адрес ООО ПКФ "Азимут" свыше 80,3 млн руб., в адрес ООО "Эко-Регул" свыше 26 млн руб. При этом указанные организации фактически сбор и вывоз отходов производства не осуществляли, услуги ТБО "Экосервис" не оказывали»,— говорится в сообщении прокуратуры.

По мнению следователей, именно эти действия негативно сказались на финансовом состоянии компании и привели к долгам перед операторами, фактически оказывавшими услуги по транспортировке и вывозу отходов, а также перед ООО «Горкомхоз», оказывающем услуги по сбору и накоплению отходов в Ревде. После начала следствия и судебного разбирательства организация получила два новых иска о банкротстве в декабре прошлого года.

После начала судебного разбирательства ТБО «Экосервис» лишили статуса регионального оператора. Однако 17 апелляционный арбитражный суд признал незаконным это решение. Сейчас за вывоз мусора в Западной зоне отвечает ООО «ЭкоПарк», специально созданное властями Свердловской области.

Артем Путилов