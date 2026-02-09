Гендиректора стройкомпании Иркутска обвинили в хищении 77 млн рублей

В Ленинский районный суд Иркутска направлено дело в отношении генерального директора строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину подозревают в хищении 77 млн руб. при проведении ремонта путепровода в Ленинском районе Иркутска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2021 году компания участвовала в электронном аукционе по определению подрядчика на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Предприятие занизило цену и выиграло контракт стоимостью около 360 млн руб. После этого руководитель компании в течение полугода при содействии девяти индивидуальных предпринимателей «незаконно обналичивал и похищал денежные средства», поступившие в качестве аванса. Мужчина также имел долги перед иными подрядчиками и юридическими лицами.

В мае 2022 года компания начала на объекте выполнять ряд работ с целью «создания фиктивного образа стабильности деятельности». Однако контрактные обязательства, предусмотренные до июня 2023 года, руководство предприятия не выполнило. Целевые средства в виде аванса заказчику также не вернули.

По информации «Ъ», обвиняемым является гендиректор компании «СоюзСтрой» Ваган Саргсян. Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено летом 2024 года, в декабре того же года Саргсяна взяли под стражу. В это же время начался процесс банкротства предприятия. Имущество Саргсяна стоимостью около 140 млн руб. было арестовано.

Влад Никифоров, Иркутск