FT: США не дают визы британским топ-менеджерам

Посольство США в Лондоне отказывает в выдаче виз топ-менеджерам крупных британских корпораций. Соискателям отказывают, если у них были предупреждения от полиции, правонарушения или уголовные преступления. Как сообщает Financial Times, это следствие ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа, которое распространяется и на Великобританию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание посольства США в Лондоне

Фото: Simon Dawson / Reuters Здание посольства США в Лондоне

Фото: Simon Dawson / Reuters

Издание ссылается на иммиграционных юристов и визовых консультантов, которые рассказывают, что в числе получивших отказ в визе были руководители технологических компаний и топ-менеджеры с историей употребления каннабиса, драк в барах и вождения в нетрезвом виде. У некоторых в биографии были записи об арестах. Некоторые из указанных правонарушений совершались еще в 1970-е годы. По словам юристов, часть клиентов получали отказы уже после того, как им обещали их одобрение. Сейчас визы не выдают тем же людям, которые раньше их получали при наличии правонарушений.

Случаи отказов участились летом 2025 года, когда США перешли на политику «отмены и аннулирования», по которой отменяется виза у любого иностранца, пойманного на нарушении закона. По словам юристов, в прошлом году какое-то время им удавалось получить одобрение виз через консульства в других городах Великобритании, однако теперь это не работает.

Алена Миклашевская