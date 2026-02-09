Котировки сказались на пропорциях

Скачки цен на золото и серебро заставляют ювелиров менять пропорции драгоценных металлов в своих изделиях. По данным агентства Reuters, такой тренд уже наблюдается среди нишевых итальянских брендов. В России об этом пока говорят лишь в теории. В массовом сегменте, чтобы сохранить среднюю стоимость в рознице, производители думают о снижении пробы драгоценного металла или общего вес украшения. Тему продолжит Станислав Крючков.

Под занавес января цены на золото превысили $5,6 тыс. за тройскую унцию. Это вдвое выше чем год назад. Спустя неделю цена снизилась, но с поправкой на инфляцию показатели все равно бьют полувековые рекорды. За цифрами следят не только инвесторы, но и ювелирные дома и небольшие мастерские. Например, в Италии, где производится каждое десятое золотое украшение на планете, а годовой рынок оценивается более чем в $130 млрд.

По данным Reuters, все активнее запросы на производство более дешевых изделий. На отечественном рынке о снижении доли золота в своих украшениях могут задумываться только массовые бренды, но до пересмотра номенклатуры пока еще далеко, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Русские самоцветы» Александр Яковлев: «В массовом сегменте серьезные скачки идут и в одну, и в другую сторону. Для тех, у кого продукция эксклюзивная и высокомаржинальная, это не так существенно. Помимо самого металла, есть еще и работа, и стоимость конечного изделия складывается из многих факторов. Глубина товаров на складе позволяет эти моменты переждать».

Варианты избежать резких движений в цене у розницы есть, считает владелец и президент ювелирного дома Cluev Илья Клюев. По его словам, те, кто приобретают кольца с большими бриллиантами, экономить на золоте вряд ли будут: «У клиентов есть определенный бюджет на покупки, например, 300-500 тыс. руб. Какие есть варианты у производителей, которые работают в этом сегменте? Они могут взять золото не 750-й, а 585-й пробы. Если мы говорим про украшения, где используются драгоценные камни, цены на бриллианты в последний квартал прошлого года стали увеличиваться, на многие позиции выросли на 10-15%, но в целом стабильны, поэтому украшения с бриллиантами стоят столько же, сколько и стоили».

Датский ювелирный бренд Pandora, который ежегодно закупает более 300 т серебра, планирует перейти на украшения с тонким платиновым покрытием. По данным Financial Times к 2028-му компания рассчитывает сократить долю серебра в своих изделиях втрое. Сейчас — 60%. Клиент, который искал золотое украшение, на серебро не перейдет. Хотя продажи его растут. Пустотелых украшений из-золота больше пока тоже не становится, обращает внимание генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов: «Наблюдается снижение покупательской способности, спроса на золотые изделия. Мы не видим замещения, как и перехода на серебро. Да, его продажи растут, но в первую очередь эта тенденция связана с развитием маркетплейсов и вообще культуры покупать дистанционно. В 2025 году изделий из золота произвели меньше, а из серебра — больше. Давно существует и технология производства пустотелых украшений. Она является определенным отдельным ассортиментным сегментом. Средний вес золотого изделия стабильно на протяжении последних лет составляет где-то 1,8 г».

Оценить влияние биржевых цен на ювелирную розницу можно будет через два-три месяца, продолжает Вадим Серов: «Изделия, которые привезли сейчас, сделаны из металла еще прошлого года. Унция взлетела, никто еще не покупал металл по такой высокой цене, и это не отразилось на стоимости изделий на полке. Через два-три месяца будет заметен рост розничных цен, но не ранее.

То есть сейчас случится коррекция, и все вернется к показателям прошлого года. Потребитель практически ничего не заметит, все подорожания уже и так были».

Верхний ценовой сегмент от качелей со стоимостью золота зависит меньше, но размеры его не так высоки. В России, по данным Shoppers, доля ювелирного люкса в денежном выражении — около 10%.

Станислав Крючков