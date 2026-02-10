В Прикамье ликвидируется Региональный центр инжиниринга

Функции краевого фонда «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ) переданы Пермскому научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» (НОЦ). Как сообщается на сайте НОЦ, такое решение было принято с целью оптимизации. Пермский научно-образовательный центр был создан в 2019 году. Изначально он объединил ведущие вузы, научные организации и промышленные предприятия региона. Среди задач центра — разработка и внедрение передовых технологий в промышленности и инженерных решений, а также подготовка кадров и развитие научно-технологического потенциала Прикамья.

Региональной центр инжиниринга занимался развитием промышленной кооперации, реверс-инжиниринга и эффективностью производства. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка фонда от продаж в 2024 году составила 9,48 млн руб., чистый убыток —363 тыс. руб. С 29 декабря прошлого года фонд находится в стадии ликвидации.