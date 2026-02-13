Книжное новоселье

Для всех работников Ленинской библиотеки и для всех, кому дорог рост советской культуры, открытие нового книгохранилища — большой культурный праздник. Работниками Ленинской библиотеки было приложено немало трудов по созданию нового книгохранилища, а со стороны советского правительства, в частности Наркомпроса и Главнауки, Ленинская библиотека в этом вопросе получила полную и активную поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старинные книги на полках книгохранилища

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Старинные книги на полках книгохранилища

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Об этом сказал в своей речи директор библиотеки тов. Владимир Невский на собрании, посвященном открытии нового книгохранилища Ленинской библиотеки.

Председатель Главнауки тов. Федор Петров указал, что в настоящий момент расширяющейся тяги широких слоев трудящихся к образованию, науке, культуре научно-исследовательская и библиотечная работа, в частности, приобретают особенно большое значение. Открытие книгохранилища доказывает, что коммунистическая партия и советская власть не на словах, а на деле проводит в жизнь заветы Владимира Ильича. Впервые вопрос о новом книгохранилище был поставлен еще в декабре 1921 года при ближайшем участии В. И. Ленина.

Вновь построенное книгохранилище, сооруженное по последнему слову библиотечной техники, может вместить до 70 тыс. книг, собранных главным образом в период революции и до сих пор за отсутствием свободного места хранившихся в подвалах библиотеки. Особенностью нового книгохранилища является его стройка, сделанная почти исключительно из металла. Постройка книгохранилища обошлась примерно в 150 тыс. руб.

На собрании был заслушан ряд приветствий от научных обществ и от служащих библиотеки, а затем с большим докладом выступил тов. А. В. Луначарский. В своей речи он отметил, что работа СССР в культурном строительстве обращает на себя внимание стран Запада и даже вызывает до некоторой степени зависть.

Об открытии нового книгохранилища писала «Правда» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев