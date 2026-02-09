В Борском районе Самарской области юноша вызвал полицию, чтобы привлечь к себе внимание

В Борском районе Самарской области возбуждено уголовное дело против 18-летнего юноши, который в январе этого года вызвал экстренные службы из хулиганских побуждений, сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Молодой человек позвонил в службу «112» и сообщил об угрозе разрушения частного дома его родителей.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа МО МВД России „Борский“, кинолог со служебной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников полиции и саперов ОМОН регионального управления Росгвардии предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено»,— говорится в сообщении полиции.

При личном досмотре в присутствии понятых силовики обнаружили и изъяли у юноши телефон, с которого был сделан звонок в службу «112». Молодой человек признался, что, находясь дома в пьяном состоянии, поругался с матерью, после чего вышел и вызвал экстренные службы, «чтобы привлечь к себе внимание».

Полицией возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб., либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.

Сабрина Самедова