Энгельсский и Балаковский районы возглавили рейтинг муниципалитетов Саратовской области

В Саратовской области составили рейтинг муниципалитетов по итогам мониторинга ключевых показателей за 2025 год. В его основе 13 критериев, включая наполняемость бюджета и инвестиционную привлекательность. О лидерах и отстающих сообщил на постоянно действующем совещании глава региона Роман Бусаргин.

Энгельсский район стал лидером среди районов Саратовской области по итогам 2025 года

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

В первую пятерку вошли Энгельсский и Балаковский районы, Саратов, а также Калининский и Балашовский районы. Руководители Энгельсского и Балаковского районов сохранили и улучшили свои позиции, при этом последний поднялся на 17 мест. Также значительный рост показали Самойловский, Ртищевский, Хвалынский и Балтайский районы.

Роман Бусаргин отметил, что успехи связаны с работой местных властей и граждан. «Безусловно, это общий труд всех людей, которые показывают неравнодушие к своей территории. Благодарю за работу руководителей указанных муниципалитетов и всех сотрудников», — сказал губернатор.

В числе отстающих оказались Питерский, Екатериновский, Александрово-Гайский, Дергачевский и Перелюбский районы. Губернатор напомнил главам этих территорий об ответственности за неисполнение показателей. «Каждый должен понимать, что от его усилий и осознания уровня ответственности перед людьми напрямую зависит развитие района», — заявил господин Бусаргин.

Глава Саратовской области сообщил, что по каждому району будут приняты меры, включая выговоры руководителям профильных блоков. Также в адрес районных собраний депутатов будут направлены документы для оценки ответственности глав районов.

Марина Окорокова