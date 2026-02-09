В Московский районный суд Чебоксар направлено уголовное дело по факту гибели работника, упавшего в горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии направили в суд уголовное дело из-за упавшего в горячую воду рабочего

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии направили в суд уголовное дело из-за упавшего в горячую воду рабочего

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, 3 июня прошлого года рабочий на территории энергоснабжающего предприятия на улице Водопроводной по поручению мастера участка выполнял работы в месте аварийного розлива теплоносителя. Во время работ он упал в горячую воду. Спустя некоторое время от полученных травм он скончался в больнице.

Следствие установило, что к трагедии привело нарушение требований охраны труда. Мастер, отвечавший за технику безопасности, допустил к работам в опасной зоне необученного сотрудника без необходимых средств индивидуальной защиты.

Анна Кайдалова